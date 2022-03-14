"Допомогли створити нинішню міць": Кулеба звинуватив Німеччину в багаторічній політиці щодо РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висунув серйозні звинувачення на адресу Німеччини за її багаторічну політику щодо Росії. Він заявив, що Берлін фактично допомогли створити нинішню міць Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF .

"Мені дуже шкода, що доводиться це говорити: ви фактично допомогли створити нинішню міць Росії. І ми сподіваємося, що ви також внесете відповідну суму, щоб зупинити російську військову машину", - заявив Кулеба.

Він також висловив сподівання, що Німеччина як партнер допоможе Україні у війні з Росією.

Зокрема, що Німеччина надасть Україні все необхідне нашій країні озброєння.

"Я не думаю, що це справедливо, що Німеччина в останні роки мала широкомасштабне оборонне співробітництво з Росією. Так що, можливо, зараз саме час забезпечити нас всім необхідним для самозахисту", - заявив міністр.

Водночас він закликав Берлін посилити санкції проти Москви.

"Я б хотів, щоб Німеччина займала лідируючу позицію в питанні санкцій", - заявив Кулеба, додавши, що в деяких випадках США також готові піти далі, ніж Німеччина.

При цьому він висловив сподівання, що Німеччина підтримає рішення України стати членом ЄС.

"Україна повинна стати членом ЄС. Це неможливо зробити в одну мить, але ми очікуємо, що Уряд Німеччини також підтримає це рішення. Тому що Україна належить Європі, і з Україною Європа буде в більшій безпеці", - підкреслив Кулеба.