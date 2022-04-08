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Помогите Украине это закончить. Резников призвал предоставить стране современное вооружение

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Ковальчук Виктор УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к международному сообществу с просьбой предоставить нашей стране современное вооружение. Это поможет завершить войну с Российской Федерацией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Резникова во время общения с иностранными журналистами.

Как отметил министр, Украина, в первую очередь, нуждается в современном вооружении, которым владеют союзники нашей страны, а не советское.

"Нам нужно современное оружие, а не советское. Нам нужны РСЗО (ракетные системы залпового огня), нам нужны танки, артиллерия 155-го калибра - не 152-го калибра, как в советских образцах. И ваши страны имеют это. И я прошу вас обсудить это в вашем обществе. Чтобы мы это получили и закончили свою работу", - заявил Резников.

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