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Помогите Украине добиться поражения Путина и вы предотвратите третью мировую, - Кулеба

Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество помочь Украине добиться поражения Владимира Путина. В частности, чтобы предотвратить третью мировую войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра в Twitter.

"Для тех, кто за границей боится быть "втянутым в Третью мировую войну". Украина успешно сопротивляется. Нам нужна ваша помощь в борьбе. Обеспечьте нас всем необходимым оружием. Примените больше санкций к России и полностью изолируйте ее. Помогите Украине добиться поражения Путина, и вы предотвратите большую войну", - написал он.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Дмитрий КулебаВойна России против Украины