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Допоможіть Україні домогтися поразки Путіна і ви уникнете Третю світову, - Кулеба

Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світову спільноту допомогти Україні домогтися поразки Володимира Путіна. Зокрема, щоб запобігти третій світовій війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра в Twitter.

"Для тих, хто за кордоном боїться бути "втягнутим у Третю світову війну". Україна успішно чинить опір. Нам потрібна Ваша допомога в боротьбі. Забезпечте нас усім необхідним зброєю. Застосуйте більше санкцій до Росії і повністю ізолюйте її. Допоможіть Україні домогтися поразки Путіна, і ви уникнете велику війну", - написав він.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Дмитро КулебаВійна Росії проти України