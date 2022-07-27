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Помогают РФ на оккупированных территориях: СБУ разоблачила еще 5 коллаборантов

Фото: СБУ разоблачила еще 5 коллаборантов (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители разоблачили еще пятерых коллаборантов на временно захваченных территориях Донбасса. Они помогают России и поддерживают оккупационные режимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Так, в Кременной бывшая директор "Центра предоставления социальных услуг" перешла на сторону врага. Она "занимается" вопросами соцзащиты в оккупационной администрации, а также распространяет антиукраинские фейки и кремлевские нарративы.

Еще одна коллаборантка заняла должность "заместителя начальника управления труда и соцзащиты" Сватовского района так называемой "ЛНР".

Кроме того, СБУ разоблачила жительницу Луганска, которая возглавила "таможенный пост Меловое". Оккупанты поручили ей контролировать поступления "таможенных платежей".

Также в поселке Беловодск Луганской области, который контролируют российские боевики, "банкир" возглавил отделения "Госбанка ЛНР". Он контролирует введение "рублевой зоны" и имитирует существование финансовой системы.

Украинские правоохранители также разоблачили так называемого "заместителя прокурора" Марковского района. Им оказался 34-летний россиянин, временно проживавший в Луганске.

Сейчас СБУ проводит досудебное расследование по ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность). Колаборантам грозит до 10 лет тюремного заключения.

Напомним, СБУ обезвредила вражескую агентурную сеть, которая корректировала ракетные удары по железной дороге в Донецкой области.

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