Допомагають РФ на окупованих територіях: СБУ викрила ще 5 колаборантів

Так, у Кремінній колишня директорка "Центру надання соціальних послуг" перейшла на бік ворога. Вона "займається" питаннями соцзахисту в окупаційній адміністрації, а також розповсюджує антиукраїнські фейки та кремлівські наративи.

Ще одна колаборантка зайняла посаду "заступника начальника управління праці та соцзахисту" Сватівського району так званої "ЛНР".

Крім того, СБУ викрила жительку Луганська, яка очолила "митний пост Мілове". Окупанти доручили їй контролювати надходження "митних платежів".

Також у селищі Біловодськ Луганської області, яке контролюють російські бойовики, "банкір" очолив відділення "Держбанку ЛНР". Він контролює запровадження "рубльової зони" та імітує існування фінансової системи.

Українські правоохоронці також викрили так званого "заступника прокурора" Марківського району. Ним виявився 34-річний росіянин, який тимчасово мешкав у Луганську.

Наразі СБУ проводить досудове розслідування за ст. 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність). Колаборантам загрожує до 10 років тюремного ув'язнення.