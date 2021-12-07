UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Помогали спецслужбы Беларуси: группа мигрантов дважды за сутки пересекла границу Польши

Автор: Иванна Шовкун

В понедельник, 6 декабря, в Польше зафиксировали более сотни попыток мигрантов прорвать границу. На одном из участков группы беженцев дважды пересекли границу при поддержке белорусских служб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр погранслужбы Польши в Twitter.

На охраняемом пограничным постом участке в Черемче группы из 30 человек дважды пересекали границу. А всего было зафиксировано 116 попыток незаконного пересечения границы ЕС.

"Вынесено 25 постановлений о выезде с территории Республики Польша", - говорится в сообщении.

Как пишет РАР, по словам представителя погранслужбы Анны Михальской, среди мигрантов, которые в составе двух групп пересекли границу, в основном были граждане Ирака, а также граждане России и люди чеченской национальности. Их задержали и доставили к линии разграничения.

Кроме того, военных Польши ослепляли лазерами и фонарями со стороны Беларуси.

Напомним, пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин рассказал, что на сегодняшний день режим Лукашенко отправил в Ирак и Сирию около 3 тысяч мигрантов. Однако еще около 7 тысяч иностранцев остаются в Беларуси.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша