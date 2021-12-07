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Помогали спецслужбы Беларуси: группа мигрантов дважды за сутки пересекла границу Польши

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Польша, Вторник 07 декабря 2021 10:54
Помогали спецслужбы Беларуси: группа мигрантов дважды за сутки пересекла границу Польши Фото: в Польше зафиксировали более сотни попыток прорыва границы мигрантами с Беларуси (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

В понедельник, 6 декабря, в Польше зафиксировали более сотни попыток мигрантов прорвать границу. На одном из участков группы беженцев дважды пересекли границу при поддержке белорусских служб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр погранслужбы Польши в Twitter.

На охраняемом пограничным постом участке в Черемче группы из 30 человек дважды пересекали границу. А всего было зафиксировано 116 попыток незаконного пересечения границы ЕС.

"Вынесено 25 постановлений о выезде с территории Республики Польша", - говорится в сообщении.

Как пишет РАР, по словам представителя погранслужбы Анны Михальской, среди мигрантов, которые в составе двух групп пересекли границу, в основном были граждане Ирака, а также граждане России и люди чеченской национальности. Их задержали и доставили к линии разграничения.

Кроме того, военных Польши ослепляли лазерами и фонарями со стороны Беларуси.

Напомним, пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин рассказал, что на сегодняшний день режим Лукашенко отправил в Ирак и Сирию около 3 тысяч мигрантов. Однако еще около 7 тысяч иностранцев остаются в Беларуси.

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