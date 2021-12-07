Помогали спецслужбы Беларуси: группа мигрантов дважды за сутки пересекла границу Польши

В понедельник, 6 декабря, в Польше зафиксировали более сотни попыток мигрантов прорвать границу. На одном из участков группы беженцев дважды пересекли границу при поддержке белорусских служб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр погранслужбы Польши в Twitter .

На охраняемом пограничным постом участке в Черемче группы из 30 человек дважды пересекали границу. А всего было зафиксировано 116 попыток незаконного пересечения границы ЕС.

"Вынесено 25 постановлений о выезде с территории Республики Польша", - говорится в сообщении.

Как пишет РАР, по словам представителя погранслужбы Анны Михальской, среди мигрантов, которые в составе двух групп пересекли границу, в основном были граждане Ирака, а также граждане России и люди чеченской национальности. Их задержали и доставили к линии разграничения.

Кроме того, военных Польши ослепляли лазерами и фонарями со стороны Беларуси.