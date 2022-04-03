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Помогали оккупантам. СБУ задержала диверсантов, агентов РФ и коллаборанта

Фото: СБУ задержала коллаборантов в нескольких областях (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Служба безопасности Украины задержала диверсантов, российских агентов и коллаборанта в нескольких областях. Они сотрудничали с агрессором и помогали оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

В Херсонской области разоблачен коллаборант, который помогал захватчикам похищать украинских патриотов. Кроме того, он пытал и незаконно удерживал граждан.

Во Львовской области СБУ задержали российского агента, который передавал оккупантам разведывательную информацию.

Кроме того, правоохранители разоблачили жителя Первомайского Донецкой области, который информировал российскую артиллерию о позициях и перемещениях подразделений ВСУ.

В Ровенской области по материалам СБУ до 13 лет посадили агента ФСБ, готовившего диверсии на объекте критической инфраструктуры.

Также СБУ открыла уголовное производство против руководителя Следственного комитета РФ Бастрыкина. Он пытается незаконно распространять юрисдикцию российского федерального органа на временно оккупированной территории Украины.

Напомним, что за прошлый месяц правоохранители в Украине задержали около 600 диверсантов.

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