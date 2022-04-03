Помогали оккупантам. СБУ задержала диверсантов, агентов РФ и коллаборанта

В Херсонской области разоблачен коллаборант, который помогал захватчикам похищать украинских патриотов. Кроме того, он пытал и незаконно удерживал граждан.

Во Львовской области СБУ задержали российского агента, который передавал оккупантам разведывательную информацию.

Кроме того, правоохранители разоблачили жителя Первомайского Донецкой области, который информировал российскую артиллерию о позициях и перемещениях подразделений ВСУ.

В Ровенской области по материалам СБУ до 13 лет посадили агента ФСБ, готовившего диверсии на объекте критической инфраструктуры.

Также СБУ открыла уголовное производство против руководителя Следственного комитета РФ Бастрыкина. Он пытается незаконно распространять юрисдикцию российского федерального органа на временно оккупированной территории Украины.