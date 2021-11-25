Помогали мигрантам приехать в Украину: правоохранители разоблачили схему фиктивных браков

В Днепропетровской области правоохранители ликвидировали канал незаконной легализации иностранцев в Украине. Двое иностранцв и двое украинцев организовали схему фиктивных браков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД .

Организаторы банды помогали гражданам Сирии, Египта, Ирака и Турции получить долгосрочные визы и право проживания в Украине.

Как установили полицейские, иностранцы находили потенциальных клиентов, желавших получить украинское гражданство, а "партнеры" в Украине способствовали их незаконной переправке через государственную границу. Они также подыскивали украинок, которые за деньги соглашались вступить в фиктивный брак.

К преступной схеме была причастна сотрудница одного из районных отделов регистрации актов гражданского состояния. Именно она и заключала фиктивные браки в ускоренные сроки.

В результате такой схемы иностранец незаконно получал вид на временное или постоянное право проживания в Украине и регистрировался по месту проживания одной из участниц группы.

Преступники брали за свои услуги 500 долларов - цена фиктивного брака. А стоимость получение вида на постоянное проживание составляла около 2 тысяч долларов. Таким образом злоумышленники обогатились на сумму более 120 тысяч долларов.

Правоохранители провели обыски по месту проживания фигурантов. Там обнаружили и изъяли свидетельства о браке, паспорта иностранцев, черновые записи, мобильные телефоны, печати, деньги и другие вещественные доказательства.

Фото: под Днепром разоблачили организаторов схемы фиктивных браков (mvs.gov.ua)

В рамках досудебного расследования были опрошены свидетели, в том числе и женщины, вступившие в фиктивный брак.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о вручении фигурантам уведомления о подозрении.