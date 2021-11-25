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Допомагали мігрантам приїхати до України: правоохоронці викрили схему фіктивних шлюбів

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Дніпропетровська область, Четвер 25 листопада 2021 16:06
Допомагали мігрантам приїхати до України: правоохоронці викрили схему фіктивних шлюбів Архівне фото: в Україні викрили схему фіктивних шлюбів іноземці з українками (ssu.gov.ua)
Автор: Іванна Шовкун

На Дніпропетровщині правоохоронці ліквідували канал незаконної легалізації іноземців в Україні. Двоє іноземців та двоє українців організували схему фіктивних шлюбів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Організатори банди допомагали громадянам Сирії, Єгипту, Іраку та Туреччини отримати довгострокові візи та право проживання в Україні.

Як встановили поліцейські, іноземці знаходили потенційних клієнтів, які бажали отримати українське громадянство, а "партнери" в Україні сприяли їхньому незаконному переправленню через державний кордон. Вони також підшукували українок, які за гроші погоджувалися вступити у фіктивний шлюб.

До злочинної схеми причетна співробітниця одного з районних відділів реєстрації актів цивільного стану. Саме вона й укладала фіктивні шлюби у прискорені терміни.

Внаслідок такої схеми іноземець незаконно отримував вид на тимчасове чи постійне право проживання в Україні та реєструвався за місцем проживання однієї з учасниць групи.

Злочинці брали за свої послуги 500 доларів - ціна фіктивного шлюбу. А вартість одержання виду на постійне проживання становила близько 2 тисяч доларів. Таким чином зловмисники збагатилися на суму понад 120 тисяч доларів.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігурантів. Там виявили та вилучили свідоцтва про шлюб, паспорти іноземців, чорнові записи, мобільні телефони, печатки, гроші та інші речові докази.

Фото: під Дніпром викрили організаторів схеми фіктивних шлюбів (mvs.gov.ua)

У рамках досудового розслідування було опитано свідків, у тому числі й жінок, які одружилися.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про вручення фігурантам повідомлення про підозру.

Нагадаємо, столична поліція викрила схему організації фіктивних шлюбів іноземців із українками. Організатором злочинів виявилася киянка.

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Служба безпеки України
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