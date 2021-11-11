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Открыла путь мигрантам в Украину: киевлянка организовала схему фиктивных браков

Новина українською →
Киев, Четверг 11 ноября 2021 15:38
Открыла путь мигрантам в Украину: киевлянка организовала схему фиктивных браков Фото: киевлянка организовала схему для заключения фиктивных браков (РБК)
Автор: Иванна Шовкун

Столичная полиция разоблачила схему организации фиктивых браков иностранцев с украинками. Организатором преступлений оказалась киевлянка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева в Facebook.

Женщина 1969 года рождения организовала схему для незаконной переправки мигрантов через границу Украины. Делала она это с помощью заключения фиктивных браков. Стоимость одной услуги составляла 30 тысяч гривен.

Правоохранители задержали 52-летнюю организатора преступной схемы в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ее поймали при передаче средств за фиктивное свидетельство о браке.

Фото: полиция Киева задержала женщину, которая организовала схему фиктивных браков (facebook.com/UA.KyivPolice)

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Киевлянке грозит тюремный срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Решается вопрос об объявлении фигурантке о подозрении в совершении этого преступления и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к приступлениям.

Напомним, в Винницкой области СБУ разоблачила международную мошенническую схему по суррогатному материнству.

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