Помогали мигрантам незаконно пересечь границу: в Польше задержали двух украинцев

Полиция Подлясья (Польша) разоблачила украинцев, которые содействовали незаконному пересечению границы. Их арестовали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР .

По словам пресс-секретаря Подляской полиции Томаша Крупа, два гражданина Украины были задержаны в Ольховичах. Они хотеле перевезти девять граждан Ирака.

"С начала миграционного кризиса полиция задержала 339 человек в связи с содействием незаконному пересечению границы", - сказал Крупа.

Он также отметил, что эти люди пытались перевезти около 1 400 человек.