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Помогали мигрантам незаконно пересечь границу: в Польше задержали двух украинцев

Автор: Иванна Шовкун

Полиция Подлясья (Польша) разоблачила украинцев, которые содействовали незаконному пересечению границы. Их арестовали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

По словам пресс-секретаря Подляской полиции Томаша Крупа, два гражданина Украины были задержаны в Ольховичах. Они хотеле перевезти девять граждан Ирака.

"С начала миграционного кризиса полиция задержала 339 человек в связи с содействием незаконному пересечению границы", - сказал Крупа.

Он также отметил, что эти люди пытались перевезти около 1 400 человек.

Напомним, за сутки 19 декабря почти 70 мигрантов пытались прорваться на территорию Евросоюза. Группа иностранцев атаковала границу Польши силой.

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Польша