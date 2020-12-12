Помогал в захвате университета: в Мариуполе задержали боевика "ДНР"

В Мариуполе сотрудники Государственной пограничной службы совместно с полицией задержали бывшего боевика так называемой "ДНР". 29-летний мужчина в 2014 году обеспечивал охрану захваченного боевиками Приазовского государственного технического университета в Мариуполе.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

"Местный житель стал на сторону сторонников страны-агрессора и принимал непосредственное участие в содействии беззаконию, царившее в Мариуполе. Вчера пограничники совместно с сотрудниками центрального отдела полиции ГУНП в Донецкой области задержали указанного гражданина в городе Мариуполь и доставили его в местную прокуратуру, где ему было объявлено о подозрении в совершении указанного преступления", - сообщили в МВД.

По данному факту возбуждено дело по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

В МВД отметили, что в 2020 году подразделениями Восточного регионального управления погранслужбы разоблачены 84 боевиков, из них 45 лицам было объявлено о подозрении и 33 человек признаны виновными в совершении преступлений.

Ранее РБК-Украина писало, что в Славянске приговорили к пяти годам тюрьмы участника организации "референдума" о создании так называемой "Донецкой народной республики".

Также сообщалось, что в начале декабря прокуратура объявила в международный розыск трех боевиков так назывемой "ДНР".