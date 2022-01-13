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Помогал в оккупации Крыма: экс-военному сообщили о подозрении в госизмене

Автор: Иванна Шовкун

В Украине будут судить бывшего украинского военного, который помогал России в оккупации Крыма. Он содействовал переправке россиян на полуостров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Экс-военнослужащего ВСУ полиция задержала осенью 2021 года в Херсонской область. Его зовут Валерий Золотых. Сейчас в отношении гражданинав в всуд направлен обвинительный акт.

Отмечают, что бывший военный вместе с другими участниками незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" способствовал российским военным, участвовал в захвате международного аэропорта "Симферополь" и регионального структурного подразделения "Крымаэрорух".

Кроме того, он принимал участие в блокировании диспетчерского пункта и взлетно-посадочной полосы аэропорта, чтобы самолеты, которые двигались с материковой части Украины в Крым, не могли приземлиться.

"Бывший военнослужащий помог ВС РФ установить контроль над деятельностью аэропорта и РСП "Крымаэрорух". Он координировал работы диспетчеров относительно полетов российских военных самолетов, на которых военнослужащие государства-оккупанта переправлялись в Крым, а также передавал представителям ВС РФ информацию о перемещении самолетов над воздушным пространством полуострова", - говорится в сообщении.

Валерию Золотых грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в очередной раз назвал Революцию Достоинства в Украине "госпереворотом". По его словам, она стала причиной оккупации Крыма.

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госизмена