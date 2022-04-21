Помогал оккупантам и сдавал военных: херсонского депутата заподозрили в госизмене

Херсонская областная прокуратура объявила подозрение в государственной измене одному из депутатов городского совета Херсона. По данным следствия, он обустраивал быт российских оккупантов и сдавал информацию об украинских защитниках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генпрокурора.
Сообщается, что подозрение объявлено одному из местных депутатов от партии "Нам тут жить". По данным следствия, он передал российскому куратору документы о проукраинских деятелях, активистах, представителях правоохранительных органов и участниках боевых действий.
Подозреваемый также призывал чиновников сотрудничать с оккупантами, организовывал размещение личного состава военнослужащих РФ и содействовал ремонту их техники. Также активно участвовал в создании пропагандистских материалов для прихода "русского мира" в Херсон.
Напомним, ранее сообщалось, что "новому мэру" Каховки объявили подозрение в государственной измене и коллаборационизме.
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