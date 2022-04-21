UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Помогал оккупантам и сдавал военных: херсонского депутата заподозрили в госизмене

Фото: городской совет Херсона (wikimedia by Mitte27)
Автор: Сергей Новиков

Херсонская областная прокуратура объявила подозрение в государственной измене одному из депутатов городского совета Херсона. По данным следствия, он обустраивал быт российских оккупантов и сдавал информацию об украинских защитниках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генпрокурора.

Сообщается, что подозрение объявлено одному из местных депутатов от партии "Нам тут жить". По данным следствия, он передал российскому куратору документы о проукраинских деятелях, активистах, представителях правоохранительных органов и участниках боевых действий.

Подозреваемый также призывал чиновников сотрудничать с оккупантами, организовывал размещение личного состава военнослужащих РФ и содействовал ремонту их техники. Также активно участвовал в создании пропагандистских материалов для прихода "русского мира" в Херсон.

Напомним, ранее сообщалось, что "новому мэру" Каховки объявили подозрение в государственной измене и коллаборационизме.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонгосизмена