Помогает ли Китай России в войне против Украины: ответ ГУР

В вопросе войны России против Украины Китай в настоящее время занимает нейтральную позицию. До конца года она вряд ли изменится.

"На данном этапе все же я бы сказал, что позиция Китая более нейтральна в этом вопросе", - сказал он.

При этом он отметил, что до конца года не стоит опасаться, что она изменится в более негативную для нас сторону.

"Но это мое сейчас личное мнение, базируясь на ситуации по состоянию на сейчас", - добавил он.