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Помогает ли Китай России в войне против Украины: ответ ГУР

Фото: начальник ГУР МО Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Александр Белоус

В вопросе войны России против Украины Китай в настоящее время занимает нейтральную позицию. До конца года она вряд ли изменится.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник ГУР МО Кирилл Буданов.

"На данном этапе все же я бы сказал, что позиция Китая более нейтральна в этом вопросе", - сказал он.

При этом он отметил, что до конца года не стоит опасаться, что она изменится в более негативную для нас сторону.

"Но это мое сейчас личное мнение, базируясь на ситуации по состоянию на сейчас", - добавил он.

Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай избрал позицию быть в стороне в войне России против Украины.

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