Чи допомагає Китай Росії у війні проти України: відповідь ГУР
Фото: начальник ГУР МО Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
У питанні війни Росії проти України Китай в даний час займає нейтральну позицію. До кінця року вона навряд чи зміниться.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник ГУР МО Кирило Буданов.
"На даному етапі все ж я б сказав, що позиція Китаю більш нейтральна в цьому питанні", - сказав він.
При цьому він зазначив, що до кінця року не варто побоюватися, що вона зміниться в більш негативну для нас сторону.
"Але це моя зараз особиста думка, базуючись на ситуації станом на зараз", - додав він.
Нагадаємо, у травні президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай обрав позицію бути осторонь у війні Росії проти України.
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