Чи допомагає Китай Росії у війні проти України: відповідь ГУР

У питанні війни Росії проти України Китай в даний час займає нейтральну позицію. До кінця року вона навряд чи зміниться.

"На даному етапі все ж я б сказав, що позиція Китаю більш нейтральна в цьому питанні", - сказав він.

При цьому він зазначив, що до кінця року не варто побоюватися, що вона зміниться в більш негативну для нас сторону.

"Але це моя зараз особиста думка, базуючись на ситуації станом на зараз", - додав він.