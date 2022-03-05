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Мы помогаем армии защитить суверенитет и победить в этой войне, - Ахметов

Новина українською →
Суббота 05 марта 2022 16:44
Мы помогаем армии защитить суверенитет и победить в этой войне, - Ахметов Фото: Ринат Ахметов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Предприятия SCM помогают и продолжат помогать Украине и украинской армии защитить суверенитет страны и победить в развязанной против нас войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на владельца SCM Рината Ахметова в комментарии УП.

"Мы помогаем Украине, украинской армии защитить суверенитет нашей страны и победить, а украинцам выжить и выстоять", - завил Ринат Ахметов.

Он также отметил, что Украина всегда была мирной страной, но сейчас Россия разрушает украинские города и поселки.

"Безусловно. Россия - страна-агрессор, а Путин - военный преступник. Потому что Украина всегда была мирной страной и никогда ни на кого не нападала. А сегодня в нашей стране разрушают поселки, города и инфраструктуру, гибнут и страдают мирные люди", - отметил бизнесмен.

Ринат Ахметов сообщил, что сейчас со страной-агрессором Россией разорваны любые контакты.

"Сейчас у нас там нет никаких интересов и активов", - подчеркнул Ахметов.

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