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Ми допомагаємо армії захистити суверенітет і перемогти в цій війні, - Ахметов

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Субота 05 березня 2022 16:44
Ми допомагаємо армії захистити суверенітет і перемогти в цій війні, - Ахметов Фото: Рінат Ахметов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Підприємства SCM допомагають і продовжать допомагати Україні та українській армії захистити суверенітет країни і перемогти в розв'язаній проти нас війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власника SCM Ріната Ахметова в коментарі УП.

"Ми допомагаємо Україні, українській армії захистити суверенітет нашої країни і перемогти, а українцям вижити і вистояти", - завив Рінат Ахметов.

Він також зазначив, що Україна завжди була мирною країною, але зараз Росія руйнує українські міста і селища.

"Безумовно. Росія - країна-агресор, а Путін - військовий злочинець. Тому що Україна завжди була мирною країною і ніколи ні на кого не нападала. А сьогодні в нашій країні руйнують селища, міста та інфраструктуру, гинуть і страждають мирні люди", - зазначив бізнесмен.

Рінат Ахметов повідомив, що зараз з країною-агресором Росією розірвані будь-які контакти.

"Зараз у нас там немає ніяких інтересів і активів", - підкреслив Ахметов.

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Рінат Ахметов Збройні сили України
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