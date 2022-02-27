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Как помочь Украине с помощью криптовалюты

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Воскресенье 27 февраля 2022 11:37
Как помочь Украине с помощью криптовалюты Как помочь Украине с помощью криптовалюты (Фото: facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Сергей Сурепин

Оказать помощь украинской армии можно не только с помощью обычных банковских переводов. Для этого можно использовать криптовалюту.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Криптовалютное сообщество запустило специальные фонды. Среди них: UNCHAIN UKRAINE, WhitePay и Kuna.

Также можно сделать переводы на следующие кошельки:

  • BTC – 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P

  • ETH – 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14

  • USDT (trc20) – TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy

  • BTC - bc1qkd5az2ml7dk5j5h672yhxmhmxe9tuf97j39fm6

Ранее РБК-Украина писало, что сейчас происходит в связи с войной России против Украины.

Также РБК-Украина сообщало, что украинское криптосообщество просит дать информацию о кошельках российских и белорусских политиков.

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