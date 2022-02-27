Как помочь Украине с помощью криптовалюты
Как помочь Украине с помощью криптовалюты (Фото: facebook.com/MinistryofDefence UA)
Оказать помощь украинской армии можно не только с помощью обычных банковских переводов. Для этого можно использовать криптовалюту.
Подробнее - в материале РБК-Украина.
Криптовалютное сообщество запустило специальные фонды. Среди них: UNCHAIN UKRAINE, WhitePay и Kuna.
Также можно сделать переводы на следующие кошельки:
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BTC – 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P
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ETH – 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14
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USDT (trc20) – TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy
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BTC - bc1qkd5az2ml7dk5j5h672yhxmhmxe9tuf97j39fm6
Ранее РБК-Украина писало, что сейчас происходит в связи с войной России против Украины.
Также РБК-Украина сообщало, что украинское криптосообщество просит дать информацию о кошельках российских и белорусских политиков.