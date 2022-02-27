Як допомогти Україні за допомогою криптовалюти

Надати допомогу українській армії можна не тільки за допомогою звичайних банківських переказів. Для цього можна використовувати криптовалюта.

Також можна зробити переклади на наступні гаманці:

Кріптовалютное співтовариство запустило спеціальні фонди. Серед них: UNCHAIN UKRAINE , WhitePay і Kuna .

Раніше РБК-Україна писало, що зараз відбувається у зв'язку з війною Росії проти України.

Також РБК-Україна повідомляло, що Українська криптоспільнота просить дати інформацію про гаманці російських і білоруських політиків.