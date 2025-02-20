"Помітний прогрес". У Раді Європи опублікували антикорупційний звіт про Україну

Україна демонструє прогрес у питанні запобігання корупції серед чиновників. Але є сфери, в яких потрібно докласти більше зусиль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO).
"Україна задовільно виконала 18 із 31 рекомендації щодо запобігання корупції серед членів парламенту, суддів і прокурорів. З решти рекомендацій 11 виконано частково, а дві - не виконано", - сказано у звіті.
У GRECO звернули увагу, що Україна працює над протидією корупції в надзвичайно складний час - під час повномасштабної війни з Росією.
"GRECO зафіксувала помітний прогрес у виконанні своїх рекомендацій щодо забезпечення ефективного нагляду за існуючими вимогами до фінансових декларацій; врегулювання взаємодії парламентаріїв із лобістами; впорядкування процесу призначення суддів та відповідних органів", - зазначила Група держав Ради Європи проти корупції.
Також GRECO додала, що Україна ухвалила важливе законодавство, були призначені члени Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також Громадської ради доброчесності.
При цьому невиконаними залишилися рекомендації, які стосуються судового переслідування.
Нагадаємо, згідно з даними соцопитування, українці вважають, що найбільш корупційними сферами в Україні є діяльність правоохоронців, а також земельні відносини та будівництво.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.