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"Заметный прогресс". В Совете Европы опубликовали антикоррупционный отчет об Украине

Иллюстративное фото: в Совете Европы наблюдают прогресс Украины в вопросе борьбы с коррупцией (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина демонстрирует прогресс в вопросе предотвращения коррупции среди чиновников. Но есть сферы, в которых нужно приложить больше усилий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO).

"Украина удовлетворительно выполнила 18 из 31 рекомендации по предотвращению коррупции среди членов парламента, судей и прокуроров. Из остальных рекомендаций 11 выполнено частично, а две - не выполнено", - сказано в отчете. 

В GRECO обратили внимание, что Украина работает над противодействием коррупции в чрезвычайно сложное время - во время полномасштабной войны с Россией. 

"GRECO зафиксировала заметный прогресс в выполнении своих рекомендаций по обеспечению эффективного надзора за существующими требованиями к финансовым декларациям; урегулирование взаимодействия парламентариев с лоббистами; упорядочение процесса назначения судей и соответствующих органов", - отметила Группа государств Совета Европы против коррупции. 

Также GRECO добавила, что Украина приняла важное законодательство, были назначены члены Высшего совета юстиции, Высшей квалификационной комиссии судей, а также Общественного совета добродетели.

При этом невыполненными остались рекомендации, которые касаются судебного преследования. 

Какие рекомендации были выполнены полностью:

  • принять меры для обеспечения надлежащего контроля над существующими требованиями к декларированию активов;
  • утвердить правила, регулирующие отношения народных депутатов с лоббистами и другими третьими сторонами, которые хотят повлиять на законодательный процесс.
  • проанализировать целесообразность уменьшения количества органов, участвующих в назначении судей.

Какие рекомендации были выполнены частично:

  • усовершенствовать правила насчет подарков, которые могут принимать нардепы, судьи и прокуроры, в частности снизить пороги стоимости таких подарков;
  • обеспечить проработку всех законопроектов с соблюдением соответствующего уровня прозрачности и консультаций;
  • разработать и утвердить кодекс поведения нардепов Украины при участии самих нардепов и обеспечить легкий доступ к нему представителей общественности;
  • значительно усилить внутренние механизмы контроля за добродетелью в Раде;
  • обеспечить, чтобы оценку судей проводили судьи на основе заранее определенных единых и объективных критериев, которые касаются их повседневной работы;
  • обеспечить, чтобы во всех производствах все решения об отводе судьи принимаются без его участия и могли быть обжалованы;
  • сформулировать определение дисциплинарных правонарушений, которые относятся к поведению судей, более четко.

Напомним, согласно данным соцопроса, украинцы считают, что наиболее коррупционными сферами в Украине являются деятельность правоохранителей, а также земельные отношения и строительство.

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