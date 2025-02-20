"Заметный прогресс". В Совете Европы опубликовали антикоррупционный отчет об Украине

Украина демонстрирует прогресс в вопросе предотвращения коррупции среди чиновников. Но есть сферы, в которых нужно приложить больше усилий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO).
"Украина удовлетворительно выполнила 18 из 31 рекомендации по предотвращению коррупции среди членов парламента, судей и прокуроров. Из остальных рекомендаций 11 выполнено частично, а две - не выполнено", - сказано в отчете.
В GRECO обратили внимание, что Украина работает над противодействием коррупции в чрезвычайно сложное время - во время полномасштабной войны с Россией.
"GRECO зафиксировала заметный прогресс в выполнении своих рекомендаций по обеспечению эффективного надзора за существующими требованиями к финансовым декларациям; урегулирование взаимодействия парламентариев с лоббистами; упорядочение процесса назначения судей и соответствующих органов", - отметила Группа государств Совета Европы против коррупции.
Также GRECO добавила, что Украина приняла важное законодательство, были назначены члены Высшего совета юстиции, Высшей квалификационной комиссии судей, а также Общественного совета добродетели.
При этом невыполненными остались рекомендации, которые касаются судебного преследования.
Напомним, согласно данным соцопроса, украинцы считают, что наиболее коррупционными сферами в Украине являются деятельность правоохранителей, а также земельные отношения и строительство.
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