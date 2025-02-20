"Заметный прогресс". В Совете Европы опубликовали антикоррупционный отчет об Украине

"Украина удовлетворительно выполнила 18 из 31 рекомендации по предотвращению коррупции среди членов парламента, судей и прокуроров. Из остальных рекомендаций 11 выполнено частично, а две - не выполнено", - сказано в отчете.

В GRECO обратили внимание, что Украина работает над противодействием коррупции в чрезвычайно сложное время - во время полномасштабной войны с Россией.

"GRECO зафиксировала заметный прогресс в выполнении своих рекомендаций по обеспечению эффективного надзора за существующими требованиями к финансовым декларациям; урегулирование взаимодействия парламентариев с лоббистами; упорядочение процесса назначения судей и соответствующих органов", - отметила Группа государств Совета Европы против коррупции.

Также GRECO добавила, что Украина приняла важное законодательство, были назначены члены Высшего совета юстиции, Высшей квалификационной комиссии судей, а также Общественного совета добродетели.

При этом невыполненными остались рекомендации, которые касаются судебного преследования.

Какие рекомендации были выполнены полностью:

принять меры для обеспечения надлежащего контроля над существующими требованиями к декларированию активов;

утвердить правила, регулирующие отношения народных депутатов с лоббистами и другими третьими сторонами, которые хотят повлиять на законодательный процесс.

проанализировать целесообразность уменьшения количества органов, участвующих в назначении судей.

Какие рекомендации были выполнены частично: