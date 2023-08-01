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Помітили з безпілотника. Прикордонники затримали чоловіка, який хотів утекти до Словаччини (відео)

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Прикордонники за допомогою дрона виявили чоловіка, який хотів утекти до Словаччини. До перетину кордону йому залишалося менше кілометра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Stop-дрон на шляху до Словаччини. Безпілотник прикордонників зафіксував рух невідомої особи у напрямку кордону", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військовослужбовці ДПСУ розцінили її як потенційного порушника, тому зреагували миттєво.

"Прикордонний патруль затримав громадянина України, коли йому залишалося 900 метрів до держкордону", - пояснили у ДПСУ.

Тепер на чоловіка очікує покарання.

Схеми виїзду військовозобов'язаних за кордон

Під час воєнного стану в Україні, який Рада продовжила до 19 листопада, мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років. Але дехто користується "послугами" шахраїв, які найчастіше за пристойні гроші готові "допомогти" з виїздом з України.

Зокрема, буквально нещодавно було розкрито чергову схему, коли керівник та працівники одного з ТЦК та СП у Краматорському районі Донецької області виробляли фіктивні документи для виїзду військовозобов'язаних громадян за кордон. П'ятьох "клієнтів" зупинили прикордонники під час спроби виїхати.

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