Помітили з безпілотника. Прикордонники затримали чоловіка, який хотів утекти до Словаччини (відео)

Прикордонники за допомогою дрона виявили чоловіка, який хотів утекти до Словаччини. До перетину кордону йому залишалося менше кілометра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Stop-дрон на шляху до Словаччини. Безпілотник прикордонників зафіксував рух невідомої особи у напрямку кордону", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військовослужбовці ДПСУ розцінили її як потенційного порушника, тому зреагували миттєво.

"Прикордонний патруль затримав громадянина України, коли йому залишалося 900 метрів до держкордону", - пояснили у ДПСУ.

Тепер на чоловіка очікує покарання.

Схеми виїзду військовозобов'язаних за кордон

Під час воєнного стану в Україні, який Рада продовжила до 19 листопада, мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років. Але дехто користується "послугами" шахраїв, які найчастіше за пристойні гроші готові "допомогти" з виїздом з України.

Зокрема, буквально нещодавно було розкрито чергову схему, коли керівник та працівники одного з ТЦК та СП у Краматорському районі Донецької області виробляли фіктивні документи для виїзду військовозобов'язаних громадян за кордон. П'ятьох "клієнтів" зупинили прикордонники під час спроби виїхати.