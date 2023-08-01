ua en ru
Вт, 01 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Помітили з безпілотника. Прикордонники затримали чоловіка, який хотів утекти до Словаччини (відео)

Новость на русском →
Україна, Вівторок 01 серпня 2023 16:24
Помітили з безпілотника. Прикордонники затримали чоловіка, який хотів утекти до Словаччини (відео) Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Прикордонники за допомогою дрона виявили чоловіка, який хотів утекти до Словаччини. До перетину кордону йому залишалося менше кілометра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Stop-дрон на шляху до Словаччини. Безпілотник прикордонників зафіксував рух невідомої особи у напрямку кордону", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військовослужбовці ДПСУ розцінили її як потенційного порушника, тому зреагували миттєво.

"Прикордонний патруль затримав громадянина України, коли йому залишалося 900 метрів до держкордону", - пояснили у ДПСУ.

Тепер на чоловіка очікує покарання.

Схеми виїзду військовозобов'язаних за кордон

Під час воєнного стану в Україні, який Рада продовжила до 19 листопада, мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років. Але дехто користується "послугами" шахраїв, які найчастіше за пристойні гроші готові "допомогти" з виїздом з України.

Зокрема, буквально нещодавно було розкрито чергову схему, коли керівник та працівники одного з ТЦК та СП у Краматорському районі Донецької області виробляли фіктивні документи для виїзду військовозобов'язаних громадян за кордон. П'ятьох "клієнтів" зупинили прикордонники під час спроби виїхати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
прикордонники пограничная служба
NEWS
Контрнаступ ЗСУ: Маляр розповіла, яку площу вже звільнили від росіян
Контрнаступ ЗСУ: Маляр розповіла, яку площу вже звільнили від росіян
DAILY
Голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен: Ми не можемо висувати жодних умов Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен: Ми не можемо висувати жодних умов Україні