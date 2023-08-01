Заметили с беспилотника. Пограничники задержали мужчину, который хотел сбежать в Словакию (видео)

Пограничники с помощью дрона обнаружили мужчину, который хотел сбежать в Словакию. До пересечения границы ему оставалось менее километра.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Stop-дрон на пути в Словакию. Беспилотник пограничников зафиксировал движение неизвестного лица в направлении границы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие ГПСУ расценили его как потенциального нарушителя, поэтому среагировали мгновенно.

"Пограничный патруль задержал гражданина Украины, когда ему оставалось 900 метров до госграницы", - пояснили в ГПСУ.

Теперь мужчину ожидает наказание.

Схемы выезда военнообязанных за границу

Во время военного положения в Украине, которое Рада продлила до 19 ноября, мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет. Но некоторые пользуются "услугами" мошенников, которые чаще всего за приличные деньги готовы "помочь" с выездом из Украины.

В частности, буквально недавно была раскрыта очередная схема, когда руководитель и работники одного из ТЦК и СП в Краматорском районе Донецкой области производили фиктивные документы для выезда военнообязанных граждан за границу. Пятерых "клиентов" остановили пограничники при попытке уехать.