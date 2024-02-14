Помилкова оплата платіжок за газ. Чи можна повернути кошти і як це зробити
Іноді споживачам газу в Україні змінюють оператора ГРМ. Однак разом з цим змінюються і реквізити для оплати комунальних послуг, зокрема через це оплата може відбуватись на не діючий рахунок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Газмережі".
Через зміну реквізитів часто виникає заборгованість по оплатах рахунків за розподіл газу. Однак помилково сплачені кошти нікуди не зникають, вони залишаються на рахунку попереднього надавача послуг і їх можна повернути.
Щоб їх повернути необхідно підготувати пакет документів:
- заяву на повернення коштів,
- копію паспорта (1-6 сторінки),
- копію ідентифікаційного коду,
- довідку з банку з реквізитами карткового рахунку (може бути автоматично згенерована у мобільному додатку банку, повинна містити IBAN карткового рахунку),
- копії квитанцій на суму переплати.
Потім з цими документами потрібно звернутися до найближчого Центру обслуговування клієнтів. Лише після цього кошти будуть повернені на банківські рахунки клієнтів.
Субсидія в Україні
Нагадаємо, цього року субсидії українцям мають перепризначати автоматично. Але, ті, хто не отримував виплати, мають подати заяву самостійно.
Крім того, з 1 жовтня в Україні почався перерахунок субсидій на опалювальний сезон.
У Мінсоцполітики також пояснювали, чи призначать українцям субсидію, якщо є борг за комуналку.
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