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Ошибочная оплата платежей за газ. Можно ли вернуть деньги и как это сделать

Среда 14 февраля 2024 15:51
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Ошибочная оплата платежей за газ. Можно ли вернуть деньги и как это сделать Иллюстративное фото: газ (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Иногда потребителям газа в Украине сменяют оператора ГРМ. Однако вместе с этим меняются и реквизиты для оплаты коммунальных услуг, в частности, из-за этого оплата может происходить на недействующий счет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Газсети".

Из-за смены реквизитов часто возникает задолженность по оплатам счетов за распределение газа. Однако ошибочно уплаченные средства никуда не исчезают, они остаются на счете предыдущего поставщика услуг и их можно вернуть.

Чтобы их вернуть, необходимо подготовить пакет документов:

  • заявление на возврат средств,
  • копию паспорта (1-6 страницы),
  • копию идентификационного кода,
  • справку из банка с реквизитами карточного счета (может быть автоматически сгенерирована в мобильном приложении банка, должна содержать IBAN карточного счета),
  • копии квитанций на сумму переплаты.

Затем с этими документами следует обратиться в ближайший Центр обслуживания клиентов. Только после этого денежные средства будут возвращены на банковские счета клиентов.

Субсидия в Украине

Напомним, в этом году субсидии украинцам должны переназначаться автоматически. Но те, кто не получал выплаты, должны подать заявление самостоятельно.

Кроме того, с 1 октября в Украине начался перерасчет субсидий на отопительный сезон.

В Минсоцполитики также объясняли, назначат ли украинцам субсидию, если есть долг за коммуналку.

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