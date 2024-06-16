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Ошибки врага также успех: Зеленский об ультиматуме Путина перед саммитом

Украина, Воскресенье 16 июня 2024 16:35
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Ошибки врага также успех: Зеленский об ультиматуме Путина перед саммитом Фото: президент Украины Владимир Зеленский (flickr.com)
Автор: Александр Белоус

Заявление Владимира Путина о территориальных претензиях к Украине - это большая ошибка, которая полезна Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию по итогам саммита мира в Швейцарии, которая транслировалась в Youtube

"Мир не нужен им, это факт. Мир нужен всем нам", - сказал он, отметив, что конференции в Швейцарии приняли участие страны, где проживает большинство населения мира.

По его словам, Россия допустила многие трагические исторические ошибки, начиная с оккупации Крыма.

Комментируя заявление Путина перед саммитом, Зеленский отметил, что "также ошибка - срывать саммит мира, выходя с таким месседжем".

"При этом серьезная ошибка, человек, который предлагает выйти еще с каких-то наших территорий, которые под нашим контролем. То есть люди, которые хотят закончить войну, они могут говорить что угодно, даже о замороженном конфликте, который нас не устраивает. Но здесь человек абсолютно провоцировал весь мир и пугал, говоря, что не хочет кончать войну, а хочет захватывать территории", - добавил Зеленский.

Как отметил президент Украины, "это большая ошибка, которая для нас полезна".

"Здесь за кулисами страны говорили, что этим месседжем Путин передал всему миру, что все, что он до этого говорил о реальном желании закончить войну, - помножено на ноль. Это говорили все страны. Даже те, у кого есть другой взгляд. Или был" , сказал Зеленский.

Напомним, Владимир Путин перед саммитом мира в Швейцарии (15-16 июня) выдвинул так называемый "ультиматум" Украине, требуя оставить области, которые Кремль включил в свою конституцию.

Подробнее об ультиматуме, читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский
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