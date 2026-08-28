Помилка у трудовій книжці: юристка розповіла, як не втратити пільгову пенсію

Помилка в трудовій книжці не завжди означає, що людина втрачає право на пільгову пенсію. Довести пільговий стаж можна навіть без потрібних записів у документах.
Про це в коментарі РБК-Україна розповіла юристка з перерахунку пенсій ЮК "Приходько та партнери" Альона Чмона.
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За словами юриста, Пенсійний фонд може не зарахувати період роботи, якщо в трудовій книжці є одна з таких проблем:
При цьому важливо розділяти дві речі - помилку в оформленні документа і відсутність самого права на пільговий стаж. Якщо людина фактично виконувала роботу, яка дає право на пільгову пенсію, цей факт можна підтвердити не лише трудовою книжкою.
"Якщо у трудовій книжці відсутні відомості, які визначають право особи на пенсію на пільгових умовах, спеціальний стаж може підтверджуватися уточнюючою довідкою підприємства, установи, організації або їх правонаступника", - зазначила Чмона.
Ця норма закріплена у пункті 20 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637. Юрист підкреслила, що така довідка - це не просто підтвердження факту роботи на підприємстві. У ній має бути інформація, яка дозволяє встановити саме пільговий характер роботи, а саме:
Правильно оформлена уточнююча довідка має пояснити, чому конкретний період роботи конкретної людини потрібно зарахувати до пільгового стажу. За словами Чмони, це не спосіб замінити трудову книжку, а передбачений законодавством механізм підтвердження тих відомостей, яких у ній бракує.
Юристка нагадала, що Верховний Суд також звертав увагу - уточнюючі довідки потрібні саме тоді, коли в трудовій книжці немає відомостей, які визначають право на пільгову пенсію.
Ще одним важливим доказом у спорах щодо пільгового стажу юрист назвала довідку ОК-5. Вона формується на основі даних персоніфікованого обліку - звітності, яку подає роботодавець.
"Особливо важливо, що інформація про спеціальний стаж у Реєстрі застрахованих осіб не виникає автоматично лише на підставі заяви працівника", - пояснила Чмона.
За її словами, саме роботодавець, подаючи звітність на своїх працівників, зазначає коди спеціального стажу, які підтверджують право людини на пільгове пенсійне забезпечення. Ці відомості потрапляють до Реєстру застрахованих осіб, а потім відображаються в ОК-5.
Складніша ситуація виникає тоді, коли підприємство, на якому людина працювала, вже ліквідоване, а потрібні документи не збереглися.
"Однак ліквідація підприємства сама по собі не є підставою для того, щоб людина втратила право на врахування відповідного періоду роботи при призначенні пенсії", - наголосила юрист.
Для таких випадків діє окремий порядок підтвердження стажу, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 10 листопада 2006 року № 18-1.
"Коли документи про стаж відсутні через ліквідацію підприємства або з інших причин, стаж може підтверджуватися на підставі показань свідків у порядку та за умов, визначених законодавством", - розповіла Чмона.
Тим часом РБК-Україна повідомляло, що пенсіонери, які мають право одразу на кілька видів виплат, можуть самостійно обирати вигідніший варіант.
За потреби це рішення можна змінити, подавши заяву особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду або онлайн через вебпортал електронних послуг.
Раніше також повідомлялося, що благодійна допомога від офіційно зареєстрованих міжнародних організацій не вважається доходом і не впливає на пенсію чи пільги, якщо підтверджені статуси донора й отримувача.
Разом з тим окремі програми допомоги можна отримати лише за умови, що людина не отримує виплат з інших міжнародних фондів.