"Помилка новачка". У Сенаті США пояснили заяви Гегсета про Україну та кордони 2014 року

Міністр оборони США Піт Гегсет припустився "помилки новачка". Так можна пояснити його заяву, що повернення України до довоєнних кордонів "нереалістичне".
Таку думку висловив голова комітету Сенату зі збройних сил Роджер Вікер, пише РБК-Україна з посиланням на Рolitico.
"Гегсет стане чудовим міністром оборони, хоча я не обирав його для цієї роботи. Але він припустився помилки новачка в Брюсселі й відмовився від частини своїх слів", - сказав республіканець Вікер виданню в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.
Сенатор додав, що не знає, хто написав промову Гегсета, хоча її міг написати Такер Карлсон, а "Карлсон - дурень".
Крім того, Вікер, будучи переконаним прихильником України, сказав, що він був "здивований" початковими коментарями Гегсета про Україну і "підбадьорений" тим, що новий глава Пентагону змінив курс.
"Усі знають... і люди в адміністрації знають, що до першої зустрічі не кажуть, на що ви згодні, а на що ні", - сказав Вікер, додавши, що він усе ж таки "здивований" і "стривожений" коментарями Гегсета.
Днями новий очільник Пентагону Піт Гегсет зробив заяву про повернення України до кордонів до 2014 року, назвавши такий сценарій нереалістичним. Крім того, за його словами, США не вважають, що членство України в НАТО є реалістичним результатом врегулювання шляхом переговорів.
Пізніше РБК-Україна писало з посиланням на джерела, в НАТО вважають, що заяви глави Пентагону Піта Хегсета не виключають членства України в НАТО в майбутньому. Мова про те, що питання євроатлантичної інтеграції не буде частиною переговорів Києва, Вашингтона і Москви.
Уже 14 лютого Гегсет пояснив, що своїми різкими заявами про Україну та її перспективи в питанні завершення війни хотів "внести реалізм у розмову".
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