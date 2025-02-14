"Помилка новачка". У Сенаті США пояснили заяви Гегсета про Україну та кордони 2014 року

"Гегсет стане чудовим міністром оборони, хоча я не обирав його для цієї роботи. Але він припустився помилки новачка в Брюсселі й відмовився від частини своїх слів", - сказав республіканець Вікер виданню в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.

Сенатор додав, що не знає, хто написав промову Гегсета, хоча її міг написати Такер Карлсон, а "Карлсон - дурень".

Крім того, Вікер, будучи переконаним прихильником України, сказав, що він був "здивований" початковими коментарями Гегсета про Україну і "підбадьорений" тим, що новий глава Пентагону змінив курс.

"Усі знають... і люди в адміністрації знають, що до першої зустрічі не кажуть, на що ви згодні, а на що ні", - сказав Вікер, додавши, що він усе ж таки "здивований" і "стривожений" коментарями Гегсета.