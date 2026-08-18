Помічники Трампа та Путіна провели таємну зустріч щодо України, - FT

Один із близьких соратників президента США Дональда Трампа - Родні Мімс Кук-молодший - нещодавно провів таємні переговори з представниками Кремля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Як вдалося дізнатися журналістам, йдеться про "таємну дипломатичну місію", яку ініціював саме Білий дім.
Річ у тім, що команда Трампа намагається знайти підхід до російського диктатора Володимира Путіна після провалу своїх попередніх миротворчих зусиль.
Інсайдери стверджують, що Кук-молодший отримав "вичерпні інструктажі" перед тим, як у червні взяти участь в економічному форумі глави Кремля в Санкт-Петербурзі.
Відомо, що соратник Трампа зустрівся з Антоном Кобяковим - старшим помічником Путіна, однак, ймовірно, не лише з ним.
У центрі уваги сторін було питання завершення російсько-української війни.
Кук-молодший не захотів коментувати свої зустрічі з російськими посадовцями, а також те, чи просив його Трамп продовжувати ці контакти і чи повернеться він туди найближчим часом.
"Є багато запитів. Ми зараз над цим працюємо", - сказав він.
Також відомо, що під час своєї презентації на форумі Кук передав Путіну "щирі вітання від вашого друга, президента Трампа".
Нагадаємо, напередодні глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що РФ не планує "заморожувати" бойові дії по всій лінії фронту та погоджуватися на перемир’я з Україною.
А в ISW пояснили, чому Кремль відмовляється від переговорів з Києвом.