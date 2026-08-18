Помічники Трампа та Путіна провели таємну зустріч щодо України, - FT

Як вдалося дізнатися журналістам, йдеться про "таємну дипломатичну місію", яку ініціював саме Білий дім.

Річ у тім, що команда Трампа намагається знайти підхід до російського диктатора Володимира Путіна після провалу своїх попередніх миротворчих зусиль.

Інсайдери стверджують, що Кук-молодший отримав "вичерпні інструктажі" перед тим, як у червні взяти участь в економічному форумі глави Кремля в Санкт-Петербурзі.

Відомо, що соратник Трампа зустрівся з Антоном Кобяковим - старшим помічником Путіна, однак, ймовірно, не лише з ним.

У центрі уваги сторін було питання завершення російсько-української війни.

Кук-молодший не захотів коментувати свої зустрічі з російськими посадовцями, а також те, чи просив його Трамп продовжувати ці контакти і чи повернеться він туди найближчим часом.

"Є багато запитів. Ми зараз над цим працюємо", - сказав він.

Також відомо, що під час своєї презентації на форумі Кук передав Путіну "щирі вітання від вашого друга, президента Трампа".