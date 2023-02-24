Помічник Путіна, "Єдина Росія" та родина Медведєва. Канада розширила санкції проти РФ

Зокрема, Оттава запровадила санкції проти 122 фізичних осіб, включно з членами нижньої палати російського парламенту, які голосували за законодавство, пов'язане з вторгненням і спробою анексії чотирьох регіонів України. Серед інших осіб, які потрапили під санкції, - російські віцепрем'єри, міністри та інші співробітники апарату президента Росії і російських збройних сил, а також члени сімей осіб, які раніше потрапили під санкції.

Так, під обмеження потрапили помічник російського диктатора Максим Орєшкін, дружина і син заступника глави Радбезу Росії Дмитра Медведєва - Світлана Медведєва та Ілля Медведєв, а також заступники глави російського уряду Михайла Мішустіна.

Крім того, до санкційного списку потрапили 13 федеральних російських установ, включно з обома палатами парламенту, політпартією диктатора "Єдина Росія", Федеральним бюро безпеки, Росфінмоніторингом та її директором.

Водночас Канада ввела санкції проти 50 компаній і семи топ-менеджерів, які беруть участь в оборонній промисловості РФ, включно з виробництвом танків, ракет і систем озброєння, які Росія використовує в Україні.

Крім цього, Канада заборонила експорт у Росію певних хімічних елементів для використання в електроніці, а також запровадила заборону на імпорт, купівлю або придбання російської зброї, боєприпасів та інших озброєнь, хоч би де вони були розміщені або оброблялися, з Росії або від будь-якої особи в Росії.

Нагадаємо, 3 лютого Канада також ввела санкції проти Росії, включивши туди Миколу Баскова, ЗМІ та фонди засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

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