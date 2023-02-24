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Помощник Путина, "Единая Россия" и семья Медведева. Канада расширила санкции против РФ

Фото: Канада расширила санкции против России (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Канады расширило санкции против России к годовщине вторжения в Украину. В санкционный список попали 129 физических и 63 юридических лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на санкционный список правительства Канады.

В частности, Оттава ввела санкции против 122 физических лиц, включая членов нижней палаты российского парламента, которые голосовали за законодательство, связанное с вторжением и попыткой аннексии четырех регионов Украины. Среди других лиц, попавших под санкции, - российские вице-премьеры, министры и другие сотрудники аппарата президента России и российских вооруженных сил, а также члены семей лиц, ранее попавших под санкции.

Так, под ограничения попали помощник российского диктатора Максим Орешкин, супруга и сын заместителя главы Совбеза России Дмитрия Медведева - Светлана Медведева и Илья Медведев, а также заместители главы российского правительства Михаила Мишустина.

Кроме того, в санкционный список попали 13 федеральных российских учреждений, включая обе палаты парламента, политпартия диктатора "Единая Россия", Федеральное бюро безопасности, Росфинмониторинг и ее директор.

В то же время Канада ввела санкции против 50 компаний и семи топ-менеджеров, участвующих в оборонной промышленности РФ, включая производство танков, ракет и систем вооружения, которые Россия использует в Украине.

Помимо этого Канада запретила экспорт в Россию определенных химических элементов для использования в электронике, а также ввела запрет на импорт, покупку или приобретение российского оружия, боеприпасов и других вооружений, где бы они ни находились или обрабатывались, из России или от любого лица в России.

Напомним, 3 февраля Канада также ввела санкции против России, включив туда Николая Баскова, СМИ и фонды основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

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