"Помешана на датах": разведка предупредила об угрозе провокаций РФ в День Независимости

Он призвал в День Независимости быть особенно осторожными.

"Есть повышенная угроза ракетных ударов и других провокаций, как внутри страны, так и снаружи. Россия и путинский режим атаковали независимость Украины и независимую Украину. Они действительно помешаны на датах и символах, поэтому вполне логично было бы перестраховаться и быть готовыми к тому, что и День Независимости будет атакован", - заявил он.

Юсов добавил, что граждане должны безоговорочно реагировать на сигналы воздушной тревоги и быть особо осторожными 23 и 24 августа.

Напомним, в Киеве с 22 по 25 августа запретили проведение любых массовых мероприятий.

Ранее президент Владимир Зеленский предупреждал украинцев, что на этой недели оккупанты могут прибегать к особо жестоких атак и провокаций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.