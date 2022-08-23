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"Помешана на датах": разведка предупредила об угрозе провокаций РФ в День Независимости

Фото: разведка предупредила об угрозе провокаций РФ 24 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Главное управление разведки минобороны Украины призвало граждан быть особенно бдительными в День Независимости - российские власти "помешаны на датах".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ведомства Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

Он призвал в День Независимости быть особенно осторожными.

"Есть повышенная угроза ракетных ударов и других провокаций, как внутри страны, так и снаружи. Россия и путинский режим атаковали независимость Украины и независимую Украину. Они действительно помешаны на датах и символах, поэтому вполне логично было бы перестраховаться и быть готовыми к тому, что и День Независимости будет атакован", - заявил он.

Юсов добавил, что граждане должны безоговорочно реагировать на сигналы воздушной тревоги и быть особо осторожными 23 и 24 августа.

Напомним, в Киеве с 22 по 25 августа запретили проведение любых массовых мероприятий.

Ранее президент Владимир Зеленский предупреждал украинцев, что на этой недели оккупанты могут прибегать к особо жестоких атак и провокаций.

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Главное управление разведки