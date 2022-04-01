В помещения ЧАЭС, где находились оккупанты, пока никого не пускают, - Энергоатом

В помещения Чернобыльской АЭС, где находились российские оккупанты, пока никого не пускают. В начале следующей недели на станцию прибудут представители компетентных органов, которые зафиксируют, что там находится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал "Энергоатома" .

Ожидается, что 5 апреля на станцию прибудут компетентные лица. Они зафиксируют все, что находится в этих помещениях.

"В помещения Чернобыльской АЭС в которых находились оккупанты никто не заходит. Такую команду дал персоналу начальник смены", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 марта стало известно о том, что российские оккупанты покинут ЧАЭС.

Отметим, покидая ЧАЭС оккупанты забрали с собой пленных бойцов Нацгвардии, которые охраняли станцию в момент ее захвата.

Война России против Украины идет 37-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!