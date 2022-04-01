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У приміщення ЧАЕС, де перебували окупанти, поки нікого не пускають, - Енергоатом

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Київ, П'ятниця 01 квітня 2022 18:47
У приміщення ЧАЕС, де перебували окупанти, поки нікого не пускають, - Енергоатом Фото: в приміщення Чорнобильської АЕС, де були окупанти. поки нікого не пускають(Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У приміщення Чорнобильської АЕС, де перебували російські окупанти, поки нікого не пускають. На початку наступного тижня на станцію прибудуть представники компетентних органів, які зафіксують, що там знаходиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал "Енергоатому".

"У приміщення Чорнобильської АЕС в яких знаходилися окупанти ніхто не заходить. Таку команду дав персоналу начальник зміни", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що 5 квітня на станцію прибудуть компетентні особи. Вони зафіксують все, що знаходиться в цих приміщеннях.

Нагадаємо, 31 березня стало відомо про те, що російські окупанти покинуть ЧАЕС.

Зазначимо, залишаючи ЧАЕС окупанти забрали з собою полонених бійців Нацгвардії, які охороняли станцію в момент її захоплення.

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