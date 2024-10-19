Умєров розповів, як закон про мобілізацію вплинув на темпи поповнення армії

"З моменту ухвалення закону про мобілізацію навесні цього року ми збільшили мобілізаційні показники у 2,5 рази. Дванадцять відсотків військовослужбовців добровільно вступають до лав армії завдяки новій системі призову", - сказав він.

Умєров зазначив, що закон про мобілізацію мав на меті зробити процес призову до армії більш ефективним і прозорим. За словами міністра, позитивні показники свідчать, що українці готові "захищати свою землю зі зброєю в руках".

Також Fox News написало, що оскільки незабаром розпочнеться зимовий сезон бойових дій, уряду України необхідно активізувати зусилля щодо набору нових солдатів, навчання та надання необхідного військового обладнання для перемоги у війні. Крім того, повідомляється, що мобілізація відбувається відповідно до планів, розроблених українським урядом.