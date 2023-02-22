Помер захисник "Азовсталі" Олег Мудрак. Він пройшов полон

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на племінника та дружину покійного.

Олег Мудрак брав участь у війні з перших днів 2014 року. Коли ворог здійснив повномасштабне вторгнення у 2022 році, він разом із побратимами захищав Маріуполь, а після - "Азовсталь".

Разом з іншими “азовцями” у травні 2022 року 36-річний "Сухар" потрапив до російського полону та пережив теракт у Оленівці. Звідти повернувся вкрай виснаженим.