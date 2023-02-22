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Помер захисник "Азовсталі" Олег Мудрак. Він пройшов полон

Фото: азовець Олег Мудрак (instagram.com/mudrak)
Автор: Олена Черкасець

Помер звільнений за обміном майор і командир 1-го батальйону полку "Азов" Олег Мудрак із позивним "Сухар".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на племінника та дружину покійного.

Олег Мудрак брав участь у війні з перших днів 2014 року. Коли ворог здійснив повномасштабне вторгнення у 2022 році, він разом із побратимами захищав Маріуполь, а після - "Азовсталь".

Разом з іншими “азовцями” у травні 2022 року 36-річний "Сухар" потрапив до російського полону та пережив теракт у Оленівці. Звідти повернувся вкрай виснаженим.

Нагадаємо, Україна надала докази в ООН щодо катувань українських військовополонених росіянами.

Також в Україні розробили рекомендації для родичів військових, що перебувають у полоні, зниклих безвісти за особливих обставин, звільнених з полону, а також ЗМІ, щоби уникнути можливих ризиків для бійців, які ще у неволі.

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