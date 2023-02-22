Умер защитник "Азовстали" Олег Мудрак. Он прошел плен

Умер освобожденный по обмену майор и командир 1-го батальона полка "Азов" Олег Мудрак с позывным "Сухарь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на племянника и супругу покойного.

Олег Мудрак принимал участие в войне с первых дней 2014 года. Когда враг совершил полномасштабное вторжение в 2022 году, он вместе с собратьями защищал Мариуполь, а после - "Азовсталь".

Вместе с другими "азовцами" в мае 2022 года 36-летний "Сухарь" попал в плен и пережил теракт в Еленовке. Оттуда вернулся крайне истощенным.