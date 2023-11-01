Помер спортивний журналіст Артем Франков

"Пізно ввечері перестало битися серце легендарного Артема Франкова. Нашого хрещеного. Пишаюся і дякую за кожну зустріч, за кожну розмову і пораду. За все", - повідомив Шахов.

Артему Франкову було 53 роки. Він знаходився у реанімації через другий інсульт.

"Ви назавжди залишитеся рідною людиною. Світла памʼять, дядя Артем", - написав Шахов.

Що відомо про Артема Франкова

З 1997 - 2022 роки, Артем Франков був головним редактором спортивного журналу "Футбол". Після початку війни видання стало виходити в електронній версії та називалось "Футбол - війна".