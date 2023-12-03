Помер співавтор Акта проголошення незалежності України

Сьогодні, 3 грудня, помер співавтор Акта проголошення державної незалежності України Леонтій Сандуляк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Чернівецької обласної ради.
"На 87 році життя відійшов у засвіти Леонтій Іванович Сандуляк - перший надзвичайний повноважний посол України в Румунії, співавтор Акта проголошення державної незалежності України, Почесний громадянин міста Чернівці", - повідомили в облраді.
Леонтій Сандуляк був перший доктором медичних наук, професором із села Козиряни Кельменецького району Чернівецької області, де він народився.
Крім іншого, Сандуляк був співавтором Акта проголошення державної незалежності України.
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