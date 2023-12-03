Помер співавтор Акта проголошення незалежності України

"На 87 році життя відійшов у засвіти Леонтій Іванович Сандуляк - перший надзвичайний повноважний посол України в Румунії, співавтор Акта проголошення державної незалежності України, Почесний громадянин міста Чернівці", - повідомили в облраді.

Хто такий Сандуляк

Леонтій Сандуляк був перший доктором медичних наук, професором із села Козиряни Кельменецького району Чернівецької області, де він народився.

Перший демократично обраний народний депутат СРСР останнього скликання від міста Чернівці та Глибоцького району (44-ий виборчий округ, куди входив і нинішній Герцаївський район, який відновлено за його клопотанням у 1989 році).

Перший голова Чернівецької краєвої організації Народного руху України. Також він однин із засновників Народного руху України.

Перший голова Зеленого руху Буковини, а відтак його почесний голова; один із засновників асоціації “Зелений світ” і, відтак, його почесний голова.

Перший надзвичайний повноважний посол України в Румунії.

Крім іншого, Сандуляк був співавтором Акта проголошення державної незалежності України.

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