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Умер соавтор Акта провозглашения независимости Украины

Фото: Леонтий Сандуляк (facebook.com/oblrada.cv.ua)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 3 декабря, скончался соавтор Акта провозглашения государственной независимости Украины Леонтий Сандуляк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Черновицкого областного совета.

"На 87 году жизни отошел в мир иной Леонтий Иванович Сандуляк - первый чрезвычайный полномочный посол Украины в Румынии, соавтор Акта провозглашения государственной независимости Украины, Почетный гражданин города Черновцы", - сообщили в облсовете.

Кто такой Сандуляк

Леонтий Сандуляк был первым доктором медицинских наук, профессором из села Козыряны Кельменецкого района Черновицкой области, где он родился.

  • Первый демократически избранный народный депутат СССР последнего созыва от города Черновцы и Глыбокского района (44-ый избирательный округ, куда входил и нынешний Герцаевский район, который восстановлен по его ходатайству в 1989 году).
  • Первый председатель Черновицкой краевой организации Народного руха Украины. Также он один из основателей Народного руха Украины.
  • Первый председатель Зеленого движения Буковины, а затем его почетный председатель; один из основателей ассоциации "Зеленый мир" и, следовательно, его почетный председатель.
  • Первый чрезвычайный полномочный посол Украины в Румынии.

Помимо прочего, Сандуляк был соавтором Акта провозглашения государственной независимости Украины.

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Черновицкая область