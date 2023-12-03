Умер соавтор Акта провозглашения независимости Украины

Сегодня, 3 декабря, скончался соавтор Акта провозглашения государственной независимости Украины Леонтий Сандуляк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Черновицкого областного совета.
"На 87 году жизни отошел в мир иной Леонтий Иванович Сандуляк - первый чрезвычайный полномочный посол Украины в Румынии, соавтор Акта провозглашения государственной независимости Украины, Почетный гражданин города Черновцы", - сообщили в облсовете.
Леонтий Сандуляк был первым доктором медицинских наук, профессором из села Козыряны Кельменецкого района Черновицкой области, где он родился.
Помимо прочего, Сандуляк был соавтором Акта провозглашения государственной независимости Украины.
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