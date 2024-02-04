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Помер президент Намібії: йому було 82 роки

Фото: Хаге Готфрід Хейнгоб (facebook.com/DrHageGeingob)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Намібії Хаге Готфрід Хейнгоб помер у неділю, 4 лютого. Лідеру було 82 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку президента.

Лідер Намібії Хаге Готфрід Хейнгоб помер у лікарні в оточенні своєї родини.

"Президент Республіки Намібія помер сьогодні, у неділю 4 лютого 2024 року, о 00:04 у лікарні Lady Pohamba, де він отримував лікування. Намібійська нація втратила видатного слугу народу, ікону визвольної боротьби, головного архітектора нашої Конституції та стовпа намібійського дому", - йдеться в заяві.

У січні в канцелярії президента повідомили, що у Хейнгоба діагностували рак. Останні тижні він боровся з хворобою.

Хейнгоб став президентом Намібії у 2015 році, а у 2019 році переобрався на другий термін. Він був першим прем'єр-міністром країни з 1990 по 2002 рік.

Зазначається, що тимчасово виконувати обов'язки президента Намібії віце-президент Нанголо Мбумба.

 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно з життя пішов ексдержсекретар США Генрі Кіссінджер. На момент смерті політику було 100 років.

Також ми повідомляли, що у грудні 2023 року помер емір Кувейту Наваф аль-Ахмед.

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