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Помер емір Кувейту Наваф аль-Ахмед

Субота 16 грудня 2023 12:53
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Помер емір Кувейту Наваф аль-Ахмед Фото: Наваф аль-Ахмед аль-Джабер аль-Сабах, емір Кувейту (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

У віці 86 років з життя пішов емір Кувейту шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер аль-Сабах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

"З великим сумом і скорботою ми - кувейтський народ, арабські та ісламські нації та дружні народи світу - оплакуємо покійного його високість еміра шейха Навафа Аль Ахмада Аль Джабера Аль Сабаха, який відійшов до свого господа, сьогодні", - заявив міністр Мухаммед Абдулла Аль Сабах.

В листопаді еміра госпіталізували через невідкладну проблему зі здоровʼям. Наразі причини його смерті не розкриваються.

Що відомо про Навафа аль-Ахмеда

Наваф аль-Ахмед склав присягу у вересні 2020 року. Уряд призначив його новим еміром після смерті зведеного брата шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера аль-Сабаха у США у віці 91 року.

До того як стати еміром, Наваф аль-Ахмед обіймав різні посади на держслужбі. Зокрема був міністром оборони, внутрішніх справ й заступником прем'єра. У 2006 році отримав титул спадкоємного принца Кувейту.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно з життя пішов ексдержсекретар США Генрі Кіссінджер. На момент смерті політику було 100 років.

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