Помер під час Рош га-Шана: в Умані знайшли тіло єврея з Британії
Тіло 44-річного громадянина Британії єврейського походження знайшли у лісосмузі Умані. Він прибув до міста на святкування Рош га-Шана.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Черкаської області та The Jerusalem Post.
В Умані знайшли тіло мертвого єврея
12 вересня близько 12:00 до Уманського районного управління поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка на вулиці Коцюбинського. Його знайшли у лісосмузі навпроти одного з будинків.
Поліцейські встановили особу померлого, який проживав у Лондоні та 10 серпня в'їхав на територію України.
Зовнішніх ознак насильницької смерті на тілі не виявили, кажуть правоохоронці. За фактом смерті чоловіка відкрили справу за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
"Правоохоронці встановили коло осіб, з якими чоловік спілкувався під час перебування в Умані. За словами знайомих, він не мав постійного місця проживання, мінімізував контакти з оточенням та більшість часу проводив наодинці", - йдеться у повідомленні.
Також відомо, що чоловік неодноразово приходив до цієї лісосмуги, щоб помолитися
The Jerusalem Post пише, що померлий чоловік - британський єврей, батько сімох дітей.
Проте у виданні зазначили, що на тілі виявлені слідми насильства, хоча обставини його смерті залишаються незрозумілими.
Раніше РБК-Україна писало, що на початку вересня в Україну вже прибули 17 тисяч паломників-хасидів, попри загрозу російських обстрілів. Основний потік людей прямує через пункти пропуску, суміжні з Молдовою, зокрема через "Старокозаче".
Також повідомлялося, що Державний департамент США рекомендував громадянам своєї країни у цьому році не їздити до Умані на паломництво до могили Ребе Нахмана під час Рош-га Шана.