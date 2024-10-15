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Помер найстаріший чоловік Закарпаття: скільки йому було років

Вівторок 15 жовтня 2024 16:40
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Помер найстаріший чоловік Закарпаття: скільки йому було років Фото: Микола Деревляник (rada uzhgorod gov.ua)
Автор: Ніна Єланська

14 жовтня 2024 року у віці 106 років помер найстаріший житель Закарпаття Микола Деревляник. Йому залишалося 8 днів до 107-річчя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне.Ужгород".

Про смерть чоловіка повідомила виданню його донька Любомира Вайдафі.

Вона розповіла, що батько був унікальною, доброзичливою людиною, ніколи не мав ворогів і завжди приймав людей такими, якими вони є, а також любив закарпатську природу і все своє життя залишався глибоко віруючим.

"За все своє життя, а мені вже теж 81 рік, я ніколи від нього не чула, аби він перечив комусь. Для мами він був ідеальним чоловіком. Він її дуже любив, поважав і завжди допомагав. За все життя я не чула ніяких сварок вдома", - сказала донька.

Повідомляється, що прощання відбудеться 16 жовтня у костелі Святого Юрія в Ужгороді, де Микола Деревляник був парафіянином протягом 74 років.

Його поховають на Кальварії. У нього залишилися дочка, внук і правнук.

Що відомо про Миколу Деревляника

Народився чоловік у 1917 році, все своє життя прожив на Закарпатті, де його добре знали та шанували. Чоловік жив сам впродовж 38 років, відколи померла його дружина.

Він розповідав, що його мати померла у 1918 році. Його тато помер, коли Деревлянику було 54 роки. Він був перший довгожителем у родині. Мав двох братів та трьох сестер. Вони прожили 85-86 років. А брати, як розповідав чоловік, один у 56 років помер, а інший у 37.

Протягом життя Микола був активним парафіянином костелу Святого Юрія в Ужгороді, куди ходив 74 роки. Він прожив у часи великих історичних змін для України, але, як каже його донька, завжди зберігав стійкість і оптимізм.

Як повідомляли у ПФУ, сьогодні в Україні проживає 1 316 осіб, які перейшли через вікову позначку 100 років. З них більшість - жінки.

Також у цьому році у Венесуелі помер найстаріший чоловік планети. Він два місяці не дожив до 115-річчя.

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