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ПФУ назвав кількість українських пенсіонерів у віці 100 років

Україна, Четвер 03 жовтня 2024 18:30
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ПФУ назвав кількість українських пенсіонерів у віці 100 років Фото: Сьогодні в Україні проживає 1,3 тисячі осіб у віці 100 років (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Сьогодні в Україні проживає 1 316 осіб, які перейшли через вікову позначку 100 років. З них жінок - 1 150 і лише 166 - чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України (ПФУ).

Як зазначили у ПФУ, згідно з класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, літніми є люди віком 60-75 років.

Якщо людина досягла віку 90 років, її називають довгожителем. Сьогодні в Україні проживає 108 603 довгожителі.

Найстарша людина в Україні, пані Катерина, мешкає в Маневицькій громаді на Волині, 3 жовтня їй виповнилося 108 років.

"Жінка є очевидцем багатьох історичних подій минулого століття, носієм наших традицій, глибокої життєвої мудрості", - зазначили у ПФУ.

Міжнародний день осіб похилого віку, проголошений Генеральною Асамблеєю ООН, відзначається у всьому світі 1 жовтня.

Тривалість життя у світі та в Україні

Згідно з останніми даними Держстату, середня очікувана тривалість життя при народженні в Україні у 2020 році склала 71,4 років. Для чоловіків вона становить 66,4 років, для жінок - 76,2 років.

За даними статистичного відомства, за останні 30 років очікувана тривалість життя українців зросла. У 1990 році вона склала 70,4 років (65,6 - для чоловіків і 74,8 - для жінок).

Держстат не публікує цих даних під час війни. Експертні оцінки свідчать про скорочення тривалості життя, але цифри не можуть бути достовірними.

У світі середня очікувана тривалість життя при народженні становить 73,4 роки: 70,8 років - для чоловіків та 76,0 років - для жінок. У більшості країн ЄС вона перевищує 80 років.

Пенсія в Україні

Нагадаємо, станом на 1 серпня 2024 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10,271 млн осіб. Пенсію за віком отримують 73% з пенсіонерів. Право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого страхового стажу при досягненні віку 60, 63 або 65 років.

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