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Помер народний депутат Андрій Іванчук

Понеділок 25 вересня 2023 09:30
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Помер народний депутат Андрій Іванчук Фото: народний депутат України Андрій Іванчук (facebook.com/stefanchuk.official)
Автор: Тетяна Степанова

Уночі 25 вересня пішов з життя народний депутат України Андрій Іванчук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

"Жахлива новина.Сьогодні вночі відійшов у вічність народний депутат України 7-го, 8-го, 9-го скликань Андрій Іванчук. Мої щирі співчуття рідним та близьким у звʼязку з передчасною смертю. Вічна пам'ять!", - написав Стефанчук.

Про причину смерті наразі невідомо.

Що відомо про Іванчука

Андрій Іванчук вперше до парламенту він потрапив у 2012 році за списком партії "Батьківщина". На позачергових виборах 2014 року він балотувався до Верховної ради вже від партії "Народний фронт" Арсенія Яценюка.

У 2019 році Іванчук був обраний до Верховної Ради 9 скликання як безпартійний самовисуванець. Перебував у складі депутатської групи "Довіра", очолював підкомітет з питань банківської діяльності, монетарної стабільності, взаємодії з Національним банком України та захисту прав споживачів фінансових послуг Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

Народився Андрій Іванчук 16 червня 1973 року в Івано-Франківську, йому було 50 років.

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